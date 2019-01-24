〈南部〉台灣燈會交通資訊 App報你知

2019-01-24

〔記者羅欣貞、陳文嬋／綜合報導〕台灣燈會二月十九日至三月三日在屏東登場，為讓遊客擁有良好賞燈品質，屏縣府規畫「屏東燈會Easy Go」燈會交通接駁計畫，並鼓勵民眾下載「燈會好交通」App，遊燈會交通就不用煩惱。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會三十年來首度在屏東舉行，縣府安排多項表演活動及特色燈區，精彩可期，但因主燈所在地「大鵬灣」交通環境嚴峻，除無高鐵、台鐵站較遠之外，周邊也較缺乏停車場腹地，因此在交通接駁上是一大考驗。

屏縣府規畫交通系統接駁

縣府規畫各項交通系統的接駁，中北部民眾可搭乘高鐵轉乘台鐵至潮州站，台東、枋寮以南的民眾搭乘至台鐵林邊站，都免費接駁車可搭乘，外國旅客或高雄民眾，可至高雄捷運國際機場站搭乘免費接駁車，接駁車開園前半小時發車，班距十至十五分鐘，滿載即發車。

高雄監理所為服務墾丁旅客，協調客運業者二月二日配合高鐵末班車，將高雄至墾丁九一一七路線延伸至高鐵左營站，於凌晨零時十分發車，讓往東港、枋寮、車城與恆春等地區較晚回家的旅客也有客運可以搭乘。

縣府交通處說，配合燈會接駁，除燈區內規畫有行人徒步區、外車禁入區外，也安排接駁車專用道及國道管制措施，建議民眾下載縣府規畫的「二○一九台灣燈會在屏東」、「燈會好交通」兩大App，透過App可瀏覽台灣燈會活動內容、交通搭乘資訊、燈會即時路況資訊、停車資訊及遊程規畫等，相關資訊可參閱燈會導覽手冊或上二○一九台灣燈會官網查詢。

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