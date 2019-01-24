〈南部〉南迴草埔隧道救災 裝備先到位

2019-01-24

〔記者王秀亭／台東報導〕長達四點六公里的南迴公路草埔隧道力拚二○二○年初啟用通車，因應隧道災害救援需求，公路總局補助台東縣消防局一億三千多萬元，添購各式救災車輛裝備，昨天交車驗收，其中造價一千五百三十萬元的排煙車，主排煙機風速相當中度颱風等級，有助隧道火災時迅速排出大量濃煙，是縣內首部排煙車。

添購東縣首部排煙車

公路總局近年在南迴公路進行拓寬改善工程，為縮短蜿蜒山路的距離，興建四點六公里長的草埔隧道，隧道北口位於台東縣達仁鄉，台東縣消防局考量隧道通車後，有災害救援需求，在隧道北口成立隧道（達仁）分隊，公路總局更從去年至今年補助消防局購置各式救災車輛裝備器材。

台東縣消防局表示，各式設備中以隧道專用的救災排煙車最為特別，車上配備的主排煙機風速相當於中度颱風等級（每秒約三十七公尺、十二級風），送風量每小時達十二萬立方公尺以上，兼具正負壓排煙功能，屈折臂式活動座讓操作較不受限制，是隧道火災、地下坑道及各式建築物火災的好幫手，與水帶連結，還可產生有冷卻效果的水霧，提升救災效能，目前包括新北市、宜蘭、花蓮及彰化等轄區內有三公里以上長隧道的縣市，皆配有此類車輛。

明年通車 將設專責救援隊

消防局長管建興指出，除添購各式救災車輛裝備，消防局還要在隧道分隊、大武分隊組成隧道專責救援隊，並徵選專責人員，進行國內、外隧道搶救專業訓練，亦將訂定隧道應變計畫，定期辦理聯合救災演練，以因應長隧道災害的複雜性及困難度，保障用路人的安全。

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