〈南部〉高屏春節疏運 國道、公路客運增班2成

2019-01-24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年春節連假九天，高雄區監理所啟動高屏春節疏運，增開北上國道客運，五大景點增開公路客運，整體運能增加二成，總計可達四千多個班次；今年更推出APP結合AR、VR科技，民眾還能線上問路超方便。

監理所推APP 可線上問路

監理所表示，今年北上國道客運原核定二千九百零五個班次，將加開三百七十八個班次，總計三千二百八十三個班次，約增班二成，將視人潮機動加班，讓乘客等車不超過二十分鐘。

監理所鎖定高屏五大景點，如佛光山燈會藝術節、義大世界、墾丁、霧台賞櫻、山川琉璃吊橋，規劃公路客運八百七十四個班次，其中義大世界推出九條客運路線，總計三百五十個班次。

其中尤以霧台賞櫻最夯，但周邊停車場只能停三百部轎車，監理所建議民眾搭乘「屏東—霧台」客運直達車，去年試辦三天免費接駁專車受歡迎，今年加碼增為大年初三至初六共四天。

今年推出「幸福公車APP」，結合AR、VR等虛擬實境，融入沿線特色景點，如屏東「櫻花王」等，民眾透過手機免費下載，萬一迷路還能線上問路，與真人對談超方便；新增民眾持電子票證搭高鐵轉乘在地運輸，優惠市區客運享有一段票免費、公路客運八公里免費。

監理所為服務墾丁旅客，協調客運業者二月二日配合高鐵末班車，將高雄至墾丁9117路線延伸至高鐵左營站，於凌晨零時十分發車，讓往東港、枋寮、車城與恆春等地區較晚回家的旅客也有客運可搭乘。

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