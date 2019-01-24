〈台北都會〉除夕初一放鞭炮 北市4河濱公園開放

2019-01-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕距離春節僅剩一週，台北市水利處公布春節河濱公園施放煙火規定，二月四日（除夕）、二月五日（初一）兩天加開河雙廿一號、福和、福安、關渡四處河濱公園全天施放鞭炮和煙火；二月六日（初二）至二月十日（初六）則回歸正常，僅有河雙廿一號、福和兩處河濱公園可於八時至廿二時施放煙火。水利處提醒，未開放的河濱公園仍禁止燃炮，在未開放時段或區域燃放均屬違規行為，將可依法開罰兩千四百元至六千元。

水利處也將在春節期間持續派員巡邏勸導取締違規行為，若發現在未開放的地點和時間燃放，經勸導仍不改善者，將依「台北市公園管理自治條例」，依違規次數開罰兩千四百元至六千元。

另外，台北市環保局也製作了環保無煙爆竹音樂，置於該局網站「影音專區」供民眾下載利用。水利處也基於環保考量，建議民眾儘量減少施放鞭炮和煙火；若到河濱公園燃炮，也請民眾燃放時勿朝向民宅、人員或設施物，並應隨手帶走產生的垃圾及廢棄物，不要隨地丟棄造成髒亂。

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