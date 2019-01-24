〈台北都會〉《北市立委補選》何志偉陳炳甫打總統牌 陳思宇圓環聽故事

2019-01-24

〔記者郭安家、蕭婷方／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選剩三天，民進黨候選人何志偉、國民黨候選人陳炳甫今下午將打「總統牌」，總統蔡英文陪何參拜海光宮，前總統馬英九則陪陳在士林夜市拜票。至於「柯家軍」候選人陳思宇何時找台北市長柯文哲再次合體？她昨保密到家，僅說確認中，但批對手用國家資源造勢。

何志偉 今與小英參拜海光宮

何志偉昨和新系台南市立委第二選區補選候選人郭國文於大同區掃街，今下午將與新竹市長林智堅掃迪化街，再和蔡總統於海光宮參拜。

被問及陳思宇酸有行政資源奧援，何不回應，但感謝總統一直給他加油、溫暖，目前見面會安排則由黨中央、總統府接洽，基層一直也很期待，並指總統的心一直跟基層在一起，總統跟每個台灣人一樣，期待再一次站起來為台灣及這塊土地努力。

陳思宇 廿五、廿六日將舉辦晚會

陳思宇昨也在大同區掃街，還批若用行政資源、國家資源為特定某一個黨某一個人造勢，或讓此人符合黨的利益期待，非市民樂見；且大咖每天都在看，已看到無感。她說，本月廿五、廿六日將舉辦晚會，廿五日於建成圓環吃滷肉飯，邊聽圓環故事。媒體追問，柯文哲是否會到場？陳思宇表示確認中，希望市長可來。

陳炳甫 今與馬英九士林夜市拜票

陳炳甫不僅日前找高雄市長韓國瑜加油，昨找前台北縣長周錫瑋於士林區車隊掃街，今下午將請馬英九於士林夜市拜票，還要參拜福德宮、慈諴宮。他強調，這次立委補選，不是他個人選舉、也不是藍綠對決，已關係到國家社會和下一代，當然每個陣營都盡全力輔選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/