〈台北都會〉《台北過好年》親子藝文場館 春節吸人氣

2019-01-24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕農曆春節九天假期，親子首選的台北市立動物園、兒童新樂園、天文科學教育館，僅在除夕閉館，大年初一起迎賓不打烊。台北市立美術館、西門紅樓及松山文創園區紛紛推出新春展覽，兼具可愛與知性，逛不過癮的話，新北投車站還有手作市集，讓大家來一趟藝文場館走春「趣」。

北美館、西門紅樓 推新春展覽

動物園循往例於除夕休園，初一上午九點開園。動物園今年「豬事大吉」生肖特展，搭配生肖體驗營與專題講座，帶領大小朋友認識飽受非洲豬瘟威脅的豬，還可到兒童動物園近距離觀察新引進的六隻蘭嶼豬寶寶。

金豬迎春遊三館 享優惠套票

兒童新樂園再度攜手台灣科學教育館、天文館，在春節檔期合推「金豬迎春遊三館」優惠套票，每組兩百元含兒樂享入園一次、體驗五項大型遊樂設施、參觀科學教育館常設展與七樓特展、觀賞台北天文館宇宙劇場或立體劇場表演一次。

藝文場館率先登場的西門紅樓，除夕休息之外，大年初一就開館，八天活動創意滿點，包括「豬市大吉」新春市集、傳統創意寫春聯等，附近的電影公園則在大年初五安排「來跳舞」的活動。

新北投車站 四十家攤商文創市集

北美館則是知性走春不容錯過的景點，初二起正常開放，能欣賞台北雙年展、X-site創作解密建築主題展、專為親子策劃的「無關像不像」等展覽。新北投車站則在連假開始的二月二、三日與最後兩天的九、十日，舉行集結四十家手作創意攤商的文創市集，一起迎接豬年到來。

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