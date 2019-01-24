〈台北都會〉控新北輻射廢鐵流出 黃國昌批原能會擺爛

2019-01-24

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市金山區南勢湖的中金公司廢棄工廠，廠內廢金屬被行政院原子能委員會認定有微量輻射，時代力量立委黃國昌昨天爆料，有人將輻射廢鐵偷運至外縣市販售，原能會接獲通報卻沒有作為；昨天現場會勘，原能會澄清說，外流的輻射廢鐵不是中金的，會加強列管。

黃國昌說，去年十二月十九日起，中金公司遭輻射污染的廢棄廠址，至少違法外運四批廢鐵，目前只掌握其中一批運送至六堵轉賣至泰山、觀音等地，還有三批的廢金屬下落不明。

他表示，更離譜的是，原能會物管局長劉文忠一開始還企圖說謊掩飾，追問後才坦承早在一年半前，彰化的慶欣欣鋼鐵廠就已收到輻射廢五金，但這段時間，慶欣欣沒有依法將廢五金送回核研所處理，原能會竟也沒有追查輻射廢鐵的來源流向，大家一起擺爛，直到前天才急忙到慶欣欣測試核種。

原能會：外流非「中金」

黃國昌說，他已要求警方追查，不能讓其他三批非法外運的輻射廢五金四處流竄，而原能會官僚到這麼離譜程度令人無法接受，請行政院徹底追究責任，處分失職官員。

對此，原能會表示，今年一月接獲警方通報疑似有人盜賣中金廠區廢鐵，檢查確認並未發現有輻射異常的廢鐵外流，黃國昌所指的彰化慶欣欣輻射廢五金，特徵及所含核種與中金輻射廢鐵有所不同，並非來自中金公司，將協助鋼鐵廠妥善處理。

劉文忠說，只要廢鐵有輻射異常情況，鋼鐵廠都會通報原能會列管，由於廢鐵最後都會送到終端的鋼鐵廠煉鐵，所以一定抓得到，已請警方在中金公司金山廠區設置巡邏箱及監視器，並督促業者積極處理列管天然放射性物質及其衍生廢棄物，提供輻防專業及技術諮詢輔導，徹底解決問題。

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