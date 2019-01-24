〈台北都會〉〈新北立委補選〉爭取支持 余天拜會民進黨市議會黨團

2019-01-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕角逐新北市三重區立委補選的民進黨新北市黨部主委余天，昨天拜會民進黨新北市議會黨團爭取支持；余天表示，對手國民黨籍鄭世維將邀請高雄市長韓國瑜助選，讓他壓力很大，他會勇敢承擔責任，有信心勝選。

民進黨團總召集人何博文表示，余天在去年九合一選舉，從南到北不遺餘力的輔選，余天曾任三重區立委，對地方非常嫻熟，很了解民眾對重大建設的需求，又有市黨部主委的黨務歷練，黨團會全力輔選。

余天說，扣除農曆春節只剩下一個多月時間，他坦言是艱困的選戰，希望黨籍議員幫忙拉票、催票。

另外，資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君事件，國民黨副主席郝龍斌說「官逼民反」，引發余天不滿，怒嗆郝龍斌「見一次打一次」；余天表示，那是情緒性語言，他不會這樣做，但不論政黨傾向如何，出手打人就是不對，應予以譴責。

金門立委補選 2選將都提告

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣立委補選，國民黨籍參選人洪麗萍陣營、無黨籍參選人陳滄江昨都表示，分別遭有心人士在網路開設「相仿」、「假」的粉絲團，以不實的貼文企圖混淆視聽、借刀殺人；兩陣營都認為已涉及加重誹謗、違反著作權、違反選罷法等，向金門檢警單位提告。

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