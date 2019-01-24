〈台北都會〉管理嬰幼產品 新北議員促訂自治條例

2019-01-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕二○一五年一名五個月大男嬰在翻身時，頭部卡在床圍欄間不幸窒息死亡，日前又發生嘉義女童被折疊桌夾死的意外；新北市議員劉美芳昨天召開記者會，質疑許多嬰幼兒產品未列入國家標準，要求市府訂定自治條例規範。市府經濟發展局表示要再研議。

床圍欄、折疊桌夾死童

劉美芳指出，標準檢驗局早在二○○七年就公布折疊桌的國家標準，但遲未列入檢驗項目，二○一五年曾發生嬰兒被床圍欄夾死的不幸，標檢局在事故發生後才修法訂定標準，但政府因業者反彈而採取消極作為，導致悲劇一再發生，她督促市府參考歐盟、美國及日本的標準，訂定自治條例。

遭床圍欄夾死的男嬰母親陳小姐傷心地說，當初購買有床圍欄的嬰兒床是為了保護孩子的安全，沒想到反而把孩子推向危險深淵，三年多來一想到愛子離開，眼淚就忍不住掉下來，希望政府徹底執行嬰幼兒產品的標準制定與檢驗標準。

經發局：尚未授權地方檢驗

經濟發展局商業發展科長潘守廉表示，目前已有八十項嬰幼兒產品納入國家檢驗標準，將在一個月內清查法規是否有不足之處並向中央反映，因為目前標準檢驗法尚未授權地方政府裁罰及檢驗，市府將加強稽查並與中央協調，若取得授權將研擬自治條例。

另外，市議會昨天審查市府今年度預算，民進黨議員廖宜琨等人不滿環保局長劉和然未清楚說明預算內容及用途，提出刪減動議共五億多元，包括例行性業務、水電費、餐旅費及檢舉獎金等；國民黨議員周勝考諷刺說，如果預算都刪光，環保局乾脆關門算了，大會最後決議延後討論。

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