〈台北都會〉抽驗春節食材 新北6件不合格

2019-01-24

〔記者賴筱桐、林欣漢、陳心瑜／綜合報導〕農曆春節快到了，新北市及基隆市衛生局分別抽驗湯圓、堅果、澱粉類及火鍋類等應景食材，新北有六件不合格，其中一件「黑金剛橄欖」供應商在新北市，已開罰廠商三萬元，其餘移請所轄縣市追辦；在基隆市部分，檢驗結果都符合規定。

新北市衛生局指出，共抽驗二五六件春節應景食材，包含生鮮蔬果、水產及加工品、禽畜、澱粉類製品、脫水醃漬蔬菜、堅果糖果、糖漬鹽漬果實及湯圓等，總計六件不合格，不合格率約二．三％，違規產品已要求下架。

衛生局指出，不合格的六件產品有兩件生鮮蔬果的農藥殘留超標，分別是溫室牛番茄驗出賓克隆及青江菜驗出芬普尼超標；三件醃漬蔬菜包括淡榨菜絲驗出防腐劑苯甲酸與己二烯酸超標，小酸菜及糖醋良京漬驗出二氧化硫超標，另有一件黑金剛橄欖檢出「莧菜紅」，標準為不得檢出。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，「莧菜紅」是著色劑，禁止在國內使用，但日本、歐盟及美國可用，因供應商在新北，除了要求業者下架銷毀，並依照食品衛生安全管理法開罰三萬元。

大量清水沖洗15分鐘 可去除農藥

楊舒秦說，農藥或二氧化硫殘留，民眾食用前以大量清水沖洗或浸泡十五分鐘以上，再經過高溫烹調，大部分農藥皆可去除。

衛生局副局長許朝程表示，為了方便民眾自行快速篩檢，即日起在新北市各區衛生所贈送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，送完為止。

知名雞排店 被檢舉供應過期原料

板橋區知名的雞排店「後埔戰鬥雞」，被檢舉疑似供應過期的原料給下游廠商，新北市衛生局到業者位於土城區的工廠稽查，查獲生鮮及醃漬雞肉品原料疑似逾期，總計封存八種品項、共二四九三公斤，但是否使用過期原料仍待進一步查證。

衛生局說，稽查發現業者貯存逾期原料、逾期報廢品沒有存放在專區、沒有產品驗收紀錄及無進貨憑證等多項缺失，依食品安全衛生管理法規定，命業者限期改正，若複查不合格，將開罰六萬元至二億元的罰鍰，已要求業者提供進出貨憑證接受調查。

「後埔戰鬥雞」負責人葉先生解釋說，因應春節期間電宰廠未營運，工廠多買一些雞肉原料加工，半成品暫時放在籃子裡，忘記撕除電宰廠當初出貨的標籤，未重新貼上新的製造及有效日期標籤，這是作業疏失，但絕未使用過期原料，相關產品已自行送檢，預計春節後檢驗結果出爐。

另外，即日起至廿五日在新北市政府大廳，廿六、廿七日在新北市文化局的九處場館，可索取名師揮毫春聯。

基隆傳統市場周邊 騎樓加強整頓

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆春節快到了，已進入採辦年貨的高峰期，基隆市長林右昌昨天到安樂市場發放金豬紅包，祝福市民和攤商們諸事順利、福氣圓滿；此外，市府與警方也加強取締信義、仁愛、南興等傳統市場的周邊騎樓違規攤商，市場內攤商生意好，也避免民眾與車爭道。

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