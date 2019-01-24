〈北部〉關心兒少 蘇貞昌訪幸夫愛兒園

2019-01-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台灣近期兒童受虐事件頻傳，行政院長蘇貞昌昨專程到宜蘭幸夫愛兒園，關注該園收容的個案；蘇貞昌強調，照顧嬰幼兒是政府責任，民間能做得好，要給他們支援跟鼓勵。

幸夫愛兒園創立逾卅八年，收容對象為三歲至十八歲兒童及青少年，收容院童多是父母雙亡、無人撫育或遭受虐待、遺棄，以及家庭功能不彰等，目前院內共有卅一名院童。

蘇貞昌昨天下午到幸夫愛兒園關心收容院童；他說，看到愛兒園創辦人達觀師父多年來照顧幼兒，且對地方公益多所付出，他要特別表示敬意，也呼籲社會應給孩子溫暖，公務員應多給予幫忙，照顧嬰幼兒是政府責任。

蘇貞昌在愛兒園停留約一個小時，除關心院童，也參觀院內起居室等設施，隨後與院方、立委陳歐珀及宜蘭縣長林姿妙等人會談，主題環扣近期兒虐事件及了解後續關懷照顧。

林姿妙昨原本要向蘇貞昌提出鐵路高架、蘇花改銜接國五，以及爭取中央補助蘭陽戲劇團等計畫；但會談主題以虐童及後續照護為主，林姿妙沒有機會提出。林姿妙說，她還是會繼續爭取各項計畫。

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