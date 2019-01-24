〈北部〉運將疑疲勞駕駛 雪隧連環撞

2019-01-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國道五號雪山隧道南下車道，昨天發生四輛車追撞事故，造成十二人受傷送醫，幸無生命危險。警方初步調查，疑似是洪姓計程車司機疲勞駕駛，追撞前車導致連環車禍，不過，詳細事故原因仍待進一步調查，才能釐清肇責。

警方調查，昨天上午約十一點三十七分，國道五號南向廿一．六公里處內側車道，載著兩名大人、兩名小孩，由洪姓男子駕駛的計程車，不明原因失控，追撞前方車輛，導致四輛車連環追撞，現場一片狼藉，計程車車頭全毀，零件四散，其餘三輛轎車車尾、車頭也都凹陷。

車禍造成四輛車共三男九女、十二人受傷，五人送礁溪杏和醫院，四人送新北汐止國泰醫院，三人送新北萬芳醫院，還好都只是輕傷。洪姓計程車司機傷勢最重被送至杏和，幾乎無法言語，但意識清楚，無生命危險。

事故發生後，雪隧回堵最長達五公里，直到十二點四十分才排除狀況，重新開放雙向通行。

一名未受傷的乘客說，他們開車回羅東途中，行經雪隧時突然被後方車輛追撞，「碰」的一聲很大聲，他們完全不知道發生什麼事，所幸親友僅受到輕傷，但至今仍心有餘悸。

警方指出，計程車不明原因失控追撞前車後，才導致連環車禍，疑似洪姓司機疲勞駕駛釀禍，四輛車的駕駛酒測值均為○，詳細事故原因仍待調查。

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