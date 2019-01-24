〈北部〉《宜蘭》玉田國小舞獅團 13年後重新亮相

2019-01-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉以「玉田弄獅」聞名全台，玉田國小舞獅團卻因少子化影響，團員招募陷入瓶頸長達十三年，在社區耆老多方奔走，舞獅隊終於復甦，隊員成長到十二人，並陸續在各活動重新亮相表演，傳承當地「台灣獅」文化。校長郭又方說，玉田弄獅保有台灣文化精隨，再困難也要將文化傳承下去。

「玉田弄獅」地方相傳最早可追溯至日治時期，早期農村社會好武，村民練武強身，後來請來西螺七崁舞獅團到演出，並將技藝傳承給玉田農民，舞獅也融入玉田村民生活。「弄獅」技藝一路傳承，由港仔尾、茅埔兩大舞獅團發揚光大。

團員招募陷瓶頸 耆老奔走傳承

一九九五年參與全國文藝季活動，玉田弄獅一炮而紅，成為全國周知的地方特色文化，玉田國小則成為舞獅團的培訓搖籃。完整的舞獅團包含樂手在內共需十六人，但受到少子化影響，加上家長希望校方以升學為主；郭又方坦言，舞獅團招生曾陷入瓶頸，已有十三年未曾公開亮相。

「弄獅」是地方重要民俗文化，耆老多年奔走，校方找到中生代舞獅團成員出任教練，再遴選出中年級學生重整舞獅團，團員已有十二人，經數個月的苦訓，「台灣獅」去年完成重整，並陸續在社區活動亮相。

郭又方指出，台灣獅靠「點狀」步伐展現獅的律動，重視身體柔軟及韌性，校內舞獅團學童也要學習武術及國術基礎。「文化不做不行！」郭又方說，台灣獅是本土民俗文化，與中國廣東獅不同，造型雖不如廣東獅華麗，但樸實且只倚靠基本功，能體現台灣文化踏實精隨，「若不去做，未來也無機會保存」。

「意義重大」玉田社區發展協會理事長黃正為說，因少子化影響，小學生練習舞獅的人越來越少，幸校方願意投入，讓社區的傳統民族文化，有機會傳承。

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