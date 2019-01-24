〈北部〉剩29公里 蘇花改拚明年1.10通車

2019-01-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕春節連假在即，蘇花改工程進度備受民眾關注，公路總局昨天辦春節疏運記者會。蘇花公路改善工程處長邵厚潔強調，蘇花改預計明年一月十日全線通車，至今還有三百五十一天，目前僅谷風隧道新建工程進度稍延宕，但仁水隧道超前，有信心能在預期內達標，如期正式通車。

春節假期將在二月二日展開，因應車流量較大，蘇花改工程處目前已要求蘇花公路谷風隧道、中仁隧道及仁水隧道承包商於工地出入口、鄰近台九線道路做好交通維持，避免造成車輛堵塞，提前進行疏運前置作業。

工程處長︰沒通車就回家吃自己

蘇花改原預定朝向明年元月十日達通車標準，但因仁水隧道進度超前，加上各隧道皆已貫通，施工團隊正全力趕辦道路、排水、橋梁、隧道、聯絡隧道等工程，蘇花改工程處長邵厚潔宣布新目標，強調一定能在元月十日「正式通車」。

「若沒通車就回家吃自己！」邵厚潔指出，蘇花改工程僅剩約廿九公里，花蓮境內中仁隧道進度八十九％，仁水隧道進度超前，應有機會提前完工。

他說，「台九線蘇花公路山區路段改善計畫」分蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水三路段，總計改善長度約卅八點八公里，工程包括八座隧道總長廿四．五公里，約占總計畫長度的六十二％，因工程位於東部變質岩區，地質複雜且多變，施工困難度極高，其中蘇澳至東澳段已於去年二月五日通車。

其中，南澳至和平段屬要徑工程的觀音隧道、谷風隧道及其中五十五公尺長的鼓音橋，將連結成相當於十二．六公里的長隧道，完工後將是國內僅次於雪山隧道的第二長公路隧道；蘇花改交控中心軟硬體建設也預計於今年九月完成。

辦理東澳至南澳段可行性評估

蘇花改工程處表示，目前已積極辦理東澳至南澳段的可行性評估，未來將再把和平至崇德段可行性評估納入施作，並持續控管花東縱谷安全景觀大道設計及施工進度。

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