〈北部〉校園毒品氾濫7成 竹縣警長︰以訛傳訛

2019-01-24

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議會昨天十幾名議員在議長張鎮榮、副議長王炳漢、秘書長劉添豪帶領下參訪新竹縣警察局，由警局局長張榮興出面接待、簡報該局近年維護治安的主力工作及其績效，也特別展現科技建警浪潮下，新竹縣警局已經具體可見的成果。張鎮榮和王炳漢並親自在鑑識科體驗「氣體動力式槍枝測速儀」，實際了解警方如何檢測黑槍，以初步判斷是否具有殺傷力。

時代力量議員連郁婷關心竹北市違停亂象、跟竹科到竹北尖峰時段要費時一個小時的問題，竹縣警方要如何解決？國民黨議員蔡志環想知道，警方連兩年沒有編列預算添購監視器的原因，同黨議員杜文中擔憂學校毒品氾濫已達七十％、竹北社區大樓多，若有手持槍械的歹徒挾持人質、失智老人走失越來越常見，以上警方的因應作為？

張榮興說，拖吊業務縣府交旅處每年都有外包，他們負責執行拖吊。受限經費，現以逆向、併排的重大違規為主要執行對象。

至於監視器因縣府財政困難，所以連二年地方預算沒編，他們希望今年能獲議會支持增加建置。失智老人的相關業務在社會處，警方在萬一發生時會盡可能迅速幫這些長輩找到回家的路。

張榮興說，竹縣去年被查獲有學生身分染毒者的，只有個位數字，毒品在校園內氾濫達七成是坊間以訛傳訛的說法，未來他會持續要求所屬以溯源掃蕩的方式，遏止毒品戕害國人和青少年。

對於所謂大樓內萬一遭匪徒入侵怎麼辦？張榮興說警方會有快打部隊，「但是新竹縣的治安狀況沒有那麼糟！」

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