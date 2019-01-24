〈北部〉學測今下午看考場 服務站可代訂便當

2019-01-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕一百零八年大學學測廿五、廿六日登場，今年新竹考區有三個考場，設在新竹高中、新竹女中、建功高中，共有五千零廿八名考生，今天（廿四日）下午兩點到四點開放考生看考場。市府教育處提醒考生，學測兩天氣溫變化多，考生可依天候添加衣物，考場服務站除提供備用文具、代訂便當外，也提供傳統式暖暖包，有需要考生可利用。

新竹市府教育處表示，新竹市府也與建功、成德與香山三所市立高中會在三個考場設「新竹市府考生服務站」，提供備用文具、代訂午餐與臨時狀況協助等服務，新竹市考生有五千零廿八人，若加上新竹縣竹北高中考區考生，共六千八百一十五名考生，比去年增加近五百名考生。

市府協調竹客加開公車班次

新竹市府今年與新竹客運協調機動加開公車班次，也請台電公司加強供應各考場學校的配電線路巡視，考試期間也會停止各種施工申請，避免影響考生考試狀況。

記得帶有效證件、考試通知

教育處提醒考生，學測已取消製發准考證，改寄發考試通知，裡面有試場資訊及准考證號碼，建議考生帶到考場，以便查詢試場位置等考試資訊；考生應試時要攜帶採認的五種有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等；其他皆屬無效證件，將依照違規事項，扣減該科成績一級分。

此外，今年大學學測變革，配合學測由五科必考改為考生自由選考，考試節次和時間上都有調整，第一天考英文、國文（選擇題）、社會，第二天考數學、國文寫作、自然，下午第一節考試時間由原先的十三時提早到十二點五十分開始。

試務中心提醒考生，預先了解試場交通路線，而學測成績單二月廿六日寄發，二月廿七日前進行成績複查。

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