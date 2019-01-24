〈北部〉春節防流感 苗栗8醫院增107診次

2019-01-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節為流感高峰期，苗栗縣衛生局協調縣內八家醫院，共增設一○七診次的類流感門診，春節防疫不打烊；另縣內的六家急救責任醫院，也於春節期間提供廿四小時急診服務，其中三家有兒科急診，提供不中斷醫療服務。

6家急救責任醫院 提供24小時急診

衛生局表示，衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院及大順醫院等六家於春節期間提供廿四小時急診服務；其中，衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院等三家還提供有兒科急診。

衛生局另依往年監視資料分析，急診類流感病患就診高峰均出現於春節當週，尤以初二最高。為降低連假期間流感疫情對鄉親健康的威脅，衛生局也協調衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院、為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院、大順醫院、及大眾醫院、苗栗新生醫院等八家醫院，增設一○七診次類流感特別門診。

衛生局呼籲，春節民眾出遊、拜年，務必落實手部及呼吸道衛生，有呼吸道症狀時應配戴口罩；如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆更應立即就醫，並依醫師指示服用藥物，及在家休養。

家中長輩留意保暖 勿斷慢性病用藥

另，有鑑於今年冬天氣候多變化，日夜溫差大，衛生局也提醒民眾，注意家中長輩保暖狀況，避免潛在心血管疾病發生；使用熱水器時須注意保持室內良好的通風，避免發生一氧化碳中毒；並請留意飲食控制及維持正常作息，若出現感冒、發燒等徵兆，應戴上口罩在家休養，盡量避免出入公共場所。

此外，慢性病患用藥也不可中斷，高血壓、心臟病，糖尿病、氣喘及中風等慢性疾病病患，也請於春節假期來臨前，至醫療院所看診拿藥備足藥品，以因應所需。

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