〈北部〉諸事大吉 桃園市府送春聯

2019-01-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕金豬年即將到來，市長鄭文燦昨天發表市府印製的豬年春聯，豬年春聯邀請在地書法家王孝堂、方立權揮毫，分別為「諸事大吉」、「珠圓玉潤」，即起於市政府一樓服務台讓民眾免費索取、贈完為止，市府另將透過區里辦公處系統分送市民。

鄭文燦表示，豬年春聯邀請王孝堂、方立權揮毫題字，市府幾經考量，選出「諸事大吉」、「珠圓玉潤」兩款，作為今年春聯主題，「諸事大吉」由市長、議長聯名贈送，希望桃園平安發展，市民一切順利；市長版的「珠圓玉潤」出自唐朝詩人張文琮的「詠水詩」，代表圓融、美好、和諧之意。

鄭文燦說，市府重視發揚書法文化，漢字藝術底蘊深厚，書法是文化素養表徵，書法美術館今年即將在青埔橫山書法公園揭幕，今年春聯大賽同樣備受矚目，預估將有萬人參與，他也鼓勵各局處首長閒暇時都可以練練書法。

市府秘書處長顏子傑表示，王孝堂、方立權都有深厚書法底蘊、篆刻技術，獲獎無數，也致力於傳承，帶動桃園書法風氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/