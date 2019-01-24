〈北部〉（桃園）獎學金助家計 學子︰要努力回饋

2019-01-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府昨天頒發希望工程獎助學金，包括大專院校四名、每人十二萬元，高中四名、每人八萬元，是全國公立獎學金金額最高的。師範大學音樂系簡翊安是第四年獲獎，她與父親、弟弟及罹患重病的祖父母一同生活，因父親擔任臨時工收入有限，簡翊安的獎學金都用於貼補家用，她希望能成為老師，讓孩子們在學習知識的同時，也能學習愛人。

希望工程高額獎助弱勢

希望工程獎助學金今年邁入第十二年，頒獎儀式由教育局長高安邦主持，今年獲獎學生除簡翊安，還有輔仁大學社工系張嘉玲、雲林科技大學化學工程與材料工程系陳昶諭、亞洲大學經營管理學系魏歆慈、新興高中范姜孟君、武陵高中陳詠璇、南崁高中湯敏、光啟高中陳煜祺。

陳昶諭的媽媽獨力撫養三名子女，近年因慢性腎衰竭，家中經濟雪上加霜，陳昶諭希望這筆獎學金能減少母親負擔，期許未來在專業工程領域有所成就；張嘉玲父親已過世，母親患有糖尿病，獎學金要用來貼補家用，未來希望成為社工員，為社會貢獻一己心力；魏歆慈的母親得照顧一家五口，她期許自己未來若行有餘力，要回饋社會。

陳詠璇一家三口全靠母親從事房仲收入維持生計，她在學校工讀，寒暑假仍參加志工營，到偏鄉陪伴小孩；湯敏同樣來自單親家庭，在艱困環境中成長的她，從不怨天尤人，未來希望就讀社會科學相關科系。

范姜孟君成績表現佳，在校參加志工服務學習，獎學金要用來支持自己的學業和家庭生活；陳煜祺來自中低收入家庭，希望能考上國立科技大學，未來能有穩定工作孝順父母，回饋社會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/