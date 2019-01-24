〈北部〉（桃園）龍潭龍平路拓寬拖2年 坑洞難行惹怨

2019-01-24

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區龍平路前年初拓寬動工，原訂去年底完工，卻至今仍在施作，路面坑坑疤疤，不僅影響交通，也被民眾大譏「騎車像在騎馬」。龍潭區公所表示，因管線遷移、降埋深度不足及下雨等因素，導致工期展延，已要求廠商趕工、填補坑洞，減少交通衝擊，預定七月可完工。

龍潭公所︰先補坑洞 趕7月完工

龍平路進行拓寬的長度為九四五米，將現有四到六米的道路拓寬為十二米雙向道，並施作五百米人行道、造型路燈等，徵收土地面積約一萬一三六○平方米，徵收費約一億五千萬元，工程費三四三○萬元，總工程費逾一億八千萬元。

工程由龍潭區公所發包，因地方希望同步電纜地下化，爭取中央經費過程漫長，終於在前年二月開工，原訂十個月可完工通車，不料又因等待台電的電線電纜地下化設計發包，導致工程又拖延八個月，公所因此與原廠商解約、重新招標，前年底再次開工。

原訂去年底完成 管線遷移延宕

然而拓寬工程仍一波三折，公所工務課表示，道路開挖後，施工單位發現原有管線配置過淺、不符法規，路面下有電力、自來水及中華電信等各單位的管線，如不透過遷移、降埋，貿然鋪路完工，重車輾壓下恐致管線破裂，經研議決定再降挖五十公分，並協調台電及自來水公司陸續遷移管線，屆時會有短暫停水停電，將另行公布時間。

為此，當地民眾向市議員徐玉樹抱怨說，工程一拖就是兩年多，沿線路面目前仍坑坑疤疤，騎車像在騎馬，且建材、土方堆在路旁，如不慎撞上，後果不堪設想，希望公所與包商能將心比心，給用路人一條安全的路。

徐玉樹昨邀集相關單位會勘表示，龍平路拓寬工程牽涉多個單位，管線錯綜複雜，並非一時半刻能解決，但至少市府須在工程期間，讓民眾往來通行正常；公所承諾會在月底前清除堆積物，並將破損路面填平。

公所說，該工程進度已達五十三％，側溝、排水及灌溉溝工程都已完成，因箱涵、變電箱有線路配置問題，且須設置在人行道上，已請管線單位、廠商盡量趕工，整體工程預計七月可完工。

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