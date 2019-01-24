〈北部〉台鐵允拆竹南戰備月台 公義路拓寬有解

2019-01-24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公義路後段因緊鄰國軍戰備月台，致使雙向車道縮減至兩米路寬，影響通行；立法委員陳超明爭取拆除部分軌道「還路於民」，近期偕同竹南鎮公所與台灣鐵路局會商後，台鐵同意出具土地使用同意書予公所，後續將由公所依前瞻計畫提出拓寬道路申請，可望於三月底前啟動工程作業程序。

設置於台灣鐵路竹南站末端的戰備月台，目的為國軍用於裝甲車運輸及裝載，但也壓縮一旁公義路路幅，戰備月台附近的公義路，僅剩約兩米寬，僅容一輛汽車通行、無法會車，每逢上下班尖峰時段交通打結，居民抱怨連連。

允拆三分之一月台 2米路拓至10米

竹南鎮長方進興表示，該戰備月台土地為台鐵所有，國防部租用，但閒置多年，已無實際功能，地方十餘年來疾呼盼「還路於民」，三年前經由陳超明協調下，台鐵及軍方允諾可拆除三分之一部份月台，但當時的鎮公所評估經費龐大，故道路拓寬計畫延宕至今。

陳超明日前再與公所、台鐵、內政部營建署到場會勘，規劃將道路拓寬至十米，維持雙向單線通車路幅，故擬擴大拆除一半以上戰備月台，台鐵也原則同意，並提供土地同意書給予公所，願予先行使用。

將爭取前瞻經費 3月底前啟動工序

方進興說，為解決經費問題，將先提出公義路拓寬案申請前瞻計畫補助，使土地變更及月台拆除得以先行執行，而後再納入「生活圈道路交通系統建設計畫」中，爭取用地費補助。陳超明國會辦公室指出，將全力協助，有信心於三月底前啟動工程作業程序。

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