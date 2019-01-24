〈北部〉（桃園）呂理德 從記者、學者到局長

2019-01-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨主持新任環保局長呂理德就職儀式，原局長沈志修陞任環保署副署長。呂理德過去曾長期主跑環保新聞，二○○七年取得台大環工博士學位，進入小內閣前於中央大學通識教育中心擔任助理教授兼環境教育中心主任；鄭文燦期勉新的環保局團隊，能讓桃園邁向永續發展、循環經濟的低碳城市。

鄭文燦表示，沈志修為台大環工博士，曾任環保署環境督察總隊副隊長，擔任環保局長的四年來表現優異，陞任環保署副署長將有助於中央與地方溝通連結，也能讓地方執行各項環保業務獲得更充分的支持。

呂理德為八德區人，曾任台大新聞研究所兼任教授、中央大學通識教育中心助理教授、中央大學環境教育中心主任、中國時報資深環境新聞記者，曾多次擔任中華民國環境記者聯誼會會長，曾獲行政院新聞局金鼎獎的傑出新聞人員獎項。

鄭文燦說，呂理德擔任環境新聞記者的廿一年間，積極推動環境議題公共化，揭露鎘米等污染重大事件，使國人重視整體水資源保育議題，期勉呂在務實執法及追求理想的過程，領導環保局團隊，讓桃園邁向永續發展、循環經濟的低碳城市。

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