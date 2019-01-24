〈中部〉台中市傳統藝術節 大年初三起登場

2019-01-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節有九天假期，台中市府農曆年間推出台中市傳統藝術節，將從大年初三（二月七日）至初六，在四大藝文中心邀請四十組國內優質團隊，推出舞龍舞獅、戰鼓、掌中劇等傳統藝術表演，還有創意市集、手作DIY及遊戲體驗等，讓民眾就近走春。

40組團隊在四大藝文中心演出

文化局指出，台中傳統藝術節，鼓勵台中市在地優質團隊演出，每年在地團隊均占演出團隊一半以上；今年邀請超過四十組表演團隊及街頭藝人在葫蘆墩、港區、屯區及大墩四大藝文中心接力匯演，各中心還規劃文創、童玩、民俗、輕食等市集及遊戲體驗，現場並準備傳藝紅包、打卡送好禮等活動。

其中，屯區藝文中心「屯豚好運來」將在二月七日邀請威勁龍獅武術戰鼓團為今年的傳藝節揭幕；另有台中聲五洲掌中劇團、中台灣振興龍獅團、無雙樂團及李靜芳歌仔戲團演出，周邊還有豬豬料理、DIY手作、二手好物市集及街頭藝人表演等。

葫蘆墩文化中心「傳藝禧春」邀請中台灣振興龍獅團與台中聲五洲掌中劇團帶來「魔幻西遊記」演出，更有李棠華特技、適合親子觀賞的小青蛙劇團、鞋子兒童實驗劇團、石岡國中太鼓團、銀河谷音劇團及原韻絲竹樂團等團隊接力演出。

港區藝術中心「吉諸花開祥如意」另邀請打狗亂歌團、身聲劇場、蝶舞舞團及台中聲五洲掌中劇團演出，周邊的清水眷村文化園區還有卡通漫畫偶、襪子豆豆豬手作及小農文創市集活動等。

至於大墩文化中心的「春到傳藝迎豬來」活動，則邀請永義龍獅鼓藝坊、新生一號劇團、酷．魔幻娛樂、星月寶萊舞團、極器樂團、人聲樂團Sirens、王牌樂團及金宇園掌中劇團等團隊接力演出，周邊還有手作DIY及市集。

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