〈中部〉《台中》世界之最 豬事奇聞特展來了

2019-01-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆豬年將至，國立自然科學博物館推出「豬事大吉」特展，從神話到生活、文學到科學，介紹「豬」的大小事，更納入非洲豬瘟知識，讓民眾認識「豬知識」，科學迎豬年。

科博館展出 豬知識一籮筐

科博館指出，「豬事大吉」特展從各個面向談豬，讓民眾對豬有更多元的認識。科博館副館長羅偉哲指出，不少人對「豬」存有誤解，像是髒、笨等，但事實上，豬的嗅覺甚至不輸狗，特地整理關於豬的大小事呈現，讓民眾重新認識這個跟生活相連的生肖動物。

此外，近來非洲豬瘟讓全國防疫上緊發條，科博館也特地設置非洲豬瘟專區介紹相關疾病，策展人楊中信指出，豬瘟本來只在非洲與歐洲地區流行，現已擴散到亞洲地區，非洲豬瘟目前尚未出現有效疫苗，被感染的豬隻致死率幾乎是百分之百，為避免疫情擴散至台灣，除禁止攜帶與購買疫區肉品進入台灣，民眾應該好好正視相關議題，共同防疫。

「豬事大吉」特展還收集關於「豬的故事」與生肖傳說，如豬八戒、三隻小豬等，也介紹「文化豬事」，如賽神豬、曾子殺豬等，另介紹世界之最的豬，像最長壽的豬活到廿三歲，最重的豬高達一一五七公斤，還有最會生的豬，可以一口氣生卅七隻豬等「豬事奇聞」等。

此外，另有破除「豬的誤解」區，用科學解釋民眾對豬的誤解，例如一般人對豬有髒、笨等錯誤認知，科博館指出，豬之所以愛在泥巴堆裡打滾，是因豬沒有汗腺，爛泥巴可讓水分蒸發，有助降溫；另有研究發現，豬甚至會走迷宮，還能學習、記憶簡單的符號。

另外甲骨文中，「家」就是「宀」與「豕」的結合，特展也介紹中國最早的家豬是在距今九千到七千八百年前河南遺址被發現，證明人類馴養豬隻至少有近萬年歷史，在干欄式建築常見屋下飼養豬隻，代表從居無定所的游獵時期轉變成有「家」、「無豬不成家」的概念；特展自即日起展到六月九日。

生肖創意春聯 書法老師揮毫

〔記者陳建志、張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，太平區戶政事務所昨連續第十二年舉辦新春創意春聯揮毫，每年充滿創意的生肖春聯讓民眾很期待，今年剛好湊成十二生肖，書法老師發揮巧思，應景寫了「諸事大吉」、「豬年行大運」，還邀請五位國小的小朋友到場揮毫，創意讓人驚豔；台中市議長張清照昨也舉辦揮毫送春聯活動，吸引民眾大排長龍索取。

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