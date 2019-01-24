〈中部〉《彰化》8888車牌標售 8.1萬標出

2019-01-24

〔記者湯世名／彰化報導〕過年新車買氣旺，彰化監理站辦理自用小客貨車「BCP-0001~9999」網路車牌標售，短短三天掀搶標熱潮，最終共標出四二一塊車牌，國庫進帳近三百萬元，其中俗稱「鐵支」的8888超級車牌以八萬一千元標出。

標出421車牌 國庫進帳近300萬

在自用小客貨車方面，這次標售的車牌分三等級競標，第一級牌照號碼為四個相同的數字如6666、8888等，俗稱「鐵支」，底價為六千元；第二級牌照號碼為前小後大重複對稱的數字如6688，或5678等連續數字；第三級牌照號碼為第一、二級競標號碼以外的車主自選號碼，第二級與第三級底價均為三千元。

經過三天競標，「BCP-8888」的超級車牌至昨天競標截止日，歷經十六次喊價，決標價高達八萬一千元；次高價為出價二十四次的BCP-6789，決標金額為六萬九千元。

彰化監理站指出，短短三天掀起搶標熱潮，最終共標出四二一塊車牌，國庫進帳近三百萬元，應該與農曆春節前民眾踴躍換購新車，比較願意花錢搶標車牌有關。

監理站長王顯文表示，以「鐵支」為例，曾有民眾以五十萬元搶下8888車牌的紀錄，不過後來熱門車牌退燒，這次8888僅以八萬一千元即標出，可見熱門車牌不再是民眾購車時的首選。

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