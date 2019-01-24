〈中部〉《南投》田豐國小改建 老中青拼貼馬賽克妝點

2019-01-24

〔記者謝介裕／名間報導〕南投縣名間鄉田豐國小配合校舍重建工程，二十三日舉辦「馬賽克交響曲～譜出『田』蜜『豐』味」活動，吸引上百位鄉親參與，年齡層遍及老中青三個世代，彼此不分性別、年齡、職稱，分工合作尋找最合適的色調、塊磚，不但交織出一幅溫馨、有趣的拼貼畫面，拉近彼此情感，創作的馬賽克作品，也成為學生、學校及社區之間永不褪色的記憶﹗

凝聚地方情誼 名間鄉長也來參與

田豐國小建校迄今六十二年，校舍老舊，加上歷經九二一大地震等大小地震，校舍處處可見結構補強的痕跡，常見教室外面下大雨，裡頭下小雨，經過多年爭取，去年終獲中央核准補助約五千萬元經費重建，預計今年農曆春節後完工。

校長梁雅惠指出，校園打掉重建，未來師生、社區民眾，如何與新建物延續情感的共鳴？校方十分重視，遂舉辦此次活動，包括名間公所、代表會、村長聯席會、農會、社區發展協會、樂齡中心、學校家長會等機關團體均踴躍參加，連鄉長陳文德、代表會主席陳國能也都到場與鄉親們一起享受拼貼的樂趣。

原本馬賽克作品只要做兩幅，但因鄉親太熱情，最後增至五幅，其中最大的一幅長約五百五十公分、寬約七十七公分，係大家腦力激盪後，以在地農特產及田野風光為出發點，設計出代表學童的「鳳梨小子」，不畏烈日，走在八卦紅土台地上，並帶著山藥等農特產，蹦蹦跳跳，開心、活潑又可愛，藉此凸顯在地農村子弟特有的樂觀、勤奮及好學精神，未來作品將陳列於校園中。

校方表示，馬賽克作品約可保存六十年之久，三年前，該校一對名為「福象」的水泥材質大象溜滑梯，因在戶外經年累月風吹日曬雨淋，以致外觀剝落，經馬賽克拼貼後，煥然一新，自此馬賽克拼貼藝術便成為該校的特色教學，目前全校學生人數僅三十人左右，期盼校園完成重建後，提供更優質教學環境，朝學生「外流率變低、回流率增多」目標邁進。

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