〈中部〉大林糖廠疑日治石燈籠柱 爭納歷史建築

2019-01-24

〔記者曾迺強／大林報導〕台灣糖業公司大林糖廠進行整地工程，廿一日在西南側挖出一對在日本神社建築常見的石燈籠柱，本體上段的石燈籠雖有毀損，但中、下段的柱體與底座結構完整，所刻「大正六年十月吉日」（公元一九一七年）等字體清晰，大林鎮代江明赫徵得台糖公司雲嘉區處同意，昨天連同去年底在附近發現的日治時期石碑，向嘉義縣文化觀光局提報碑碣類文物，爭列歷史建築保存。

台糖雲嘉區處副理林榮四說，大林糖廠前身為日治時期「新高製糖株式會社」嘉義工場，場內設有神社，國府治台後，神社正殿、鳥居等被推倒或拆除，消失無蹤，現地正由承租的物流業者整地興建倉儲，業者通報挖到石燈籠柱後，已移到石碑旁保留，樂見文物保存。

江明赫表示，石燈籠柱高約一八○公分，方形底座長、寬各一○七公分，兩根柱上均刻「大正六年十月吉日」、「奉獻」，但只有一根柱子可見「氏子一同」，另一根相同位置處石塊剝落，不見文字。

記者訪知，嘉義公園內的嘉市史蹟資料館（嘉義神社）周邊廿二根石燈籠柱與大林出土的石燈籠柱造型相仿，高約一六○公分，依柱上所刻文字記載，設立日期在大正八至十年間；江明赫認為，大林的石燈籠柱比嘉義公園的早二至四年，更應妥善保存。

嘉縣府明請專家學者實勘

文觀局副局長李茂鍾說，預計廿五日安排專家學者實勘出土物是否具備歷史及文化意義。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/