〈中部〉辦年貨攻略 嘉義傳統市場有宅配

2019-01-24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆春節將近，鄉親喜愛到各傳統市場採辦年貨，嘉義市東、西市場，嘉義縣朴子市第一、第二市場等，開始湧入大量採買人潮，農漁會、魚市場及商家為因應現代人工作繁忙，推出年節禮盒或宅配服務等，消費者用電話或網路就能輕鬆採買。

工作繁忙 網購嘛也通

嘉義市政府建設處長陳光興說，嘉義市知名的東、西市場及北興、共和、永和、保安等市場，年貨豐富，楊姓市民推薦東市場「三哥肉鬆、肉乾」購買肉脯、肉乾等，也有返鄉遊子愛吃的「蕭家春捲」，西市場的「紀家雞肉」新鮮有口碑。

朴子市第二市場知名商家阿享高美肉鬆店老闆劉麗秋說，肉乾、臘肉、香腸等產品熱銷，有時排隊人潮多到讓店家忙不過來，市場內雞鴨魚肉、生鮮蔬果齊全。

嘉義魚市場今年推出新鮮魚貨禮盒「嘉澎派」、「嘉歡喜」等，有產銷履歷及認證，讓民眾安心食用；嘉義區漁會年節禮盒則有在地七星鱸、虱目魚肚、魚丸、白蝦、草蝦、白鯧等，還能客製化挑選喜愛的組合。

嘉義縣農漁產豐富，縣長翁章梁說，烏魚子、茂谷柑、玉女小番茄、鵝肉等都是熱門商品，縣府農業處網站提供四十多種精選年貨、伴手禮商家資訊、價格、聯絡電話、訂購網頁等，方便挑選。

至於早期幾乎全數外銷的鰻魚，東石鄉昕鮮漁場負責人唐昕遠今年將鰻魚留在國內出售，希望鄉親能吃到高品質的在地鰻魚。

太保市農會總幹事黃麗貞推薦「年貨新吃法」，一粒玉女小番茄搭配一口吃烏魚子，甘甜的小番茄有豐富茄紅素，能消減鹹腥味，提升烏魚子美味和口感，再喝一杯太保農會有機香胚茶，新潮又健康。

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