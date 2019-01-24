〈中部〉23.4公尺 台中最長磨石子溜滑梯啟用

2019-01-24

〔記者陳建志／太平報導〕太平區公所為了打造適合親子同遊的快樂園地，在九二一地震公園進行階梯石虎彩繪，並有跳房子、沙坑，還打造一座高七公尺，全長廿三．四公尺，全台中最長的磨石子溜滑梯，昨天正式啟用，吸引眾多大小朋友來體驗，有小朋友溜了二、三十次還不想離開，家長也都說好玩、很刺激。

太平區長陳小菲表示，為了打造太平的亮點公園，在九二一地震公園的石階進行石虎家族彩繪，並在公園裡打造一座超長溜滑 梯，原本去年十一月初就要啟用，但驗收時發現坡度太陡有安全疑慮，因廠商未按圖施工要求拆除重做，重做後的溜滑梯，高度為七公尺，坡度廿四度，長度達廿三．四公尺，一舉超越大雅中科公園廿二公尺長的溜滑梯，成為全台中最長的磨石子溜滑梯，並將溜滑梯命名為「幸福道」。

昨天公所開心舉行啟用儀式，並邀請幼兒園的小朋友一起來體驗，陳小菲區長也和市議員張玉嬿一起體驗，陳小菲說，覺得很過癮；張玉嬿則說，坐在上面要往下滑時，因高度很高心裡覺得怕怕的，但是真的很好玩，因為現在已經放寒假，加上農曆春節九天連假即將到來，建議爸爸、媽媽可以帶著小朋友來這裡體驗。

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