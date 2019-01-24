〈中部〉台中沙鹿就業服務站揭牌 助海線民眾謀職

2019-01-24

〔記者張軒哲／台中報導〕為協助民眾求職，進一步拓展在地化就業服務據點，市府承接豐原就業中心，今年更延伸至海線，承接勞動部委辦海線就業服務機構「台中市沙鹿就業服務站」昨日揭牌，市長盧秀燕表示，沙鹿就業服務站在海線地區將強化對在地勞工們的服務，市府更結合中央的獎助方案資源，推出「就業金安薪」方案。

結合中央 推就業金安薪

盧市長在勞工局長吳威志及沙鹿區長廖財崇的陪同下，昨日為沙鹿就業服務站揭牌，包括市議員楊典忠、勞動署副署長施貞仰、勞動署中彰投分署代理分署長林淑媛等人均到場見證。

盧秀燕表示，今年最重要的施政目標就是「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」，要拚經濟，一定要好好照顧人才，因此市府特別重視勞工就業及相關權益問題。

民眾無論是要找工作、解決勞資爭議、面臨勞動權益受損，就業服務站都可以用「在地人，在地心」的方式解決，積極協助媒合工作、解決勞資爭議，讓勞工們都能擁有不錯薪資，並在職場上有所發展。

勞工局長吳威志表示，不同於過去中央就業服務據點，市府接辦的沙鹿就業服務站，除有例行性就業保險失業認定、就業諮詢、就業服務外，更結合中央及市府的獎助方案資源，自今年起推出「就業金安薪」方案，內容有台中市的獎勵青年穩定就業獎勵金，還有跨域就業補助金、短期職場適應金等，促進尋職者順利就業。

有中高齡人力資源再僱用獎助

另外，針對僱用中高齡者的事業單位，有中高齡人力資源再僱用獎助，及邀集各領域專家、學者成立進用中高齡企業輔導團，進入企業協助檢視場域、工作環境等，提供職務再設計等資源，共創勞資和諧。

中市沙鹿就業服務站揭牌 。（記者張軒哲攝）

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