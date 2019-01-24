〈中部〉彰化市發過年敬老金 動員300人清點逾1.3億元

2019-01-24

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第二十二年的彰化市農曆年敬老禮金昨天發放，今年共有二萬二千二百五十七名七十歲以上長者受惠，金額高達一億三千三百五十四餘萬元，市公所動員三百多人清點，桌上擺滿一綑綑千元大鈔，每個紅包袋都塞入六千元敬老金，銀行還出動點鈔機，再由員警護鈔，送到每個長輩手中，數鈔的志工說：「彰化市的老人好幸福！」

第22年發放 逾70歲每人6千元

今年發放總金額一億三千三百五十四餘萬元，發放人數較去年整整多出多一千二百四十五人，全市七十三個里當中，以南瑤里八百五十九名七十歲發放人數最多，共將發放五百一十五萬四千元，南瑤里也連續蟬聯二十二年發放金額最多的里。

全市增1245人 南瑤里蟬聯發最多錢

昨天三百多名志工與市公所員工齊聚介壽生活藝文館，一綑綑千元大鈔堆在桌上，大家分工合作，有人負責點鈔，有人把六千元塞入紅包袋中，層層把關，就怕有疏漏，市長林世賢也到場一起清點鈔票，再由彰化警分局員警全程護鈔到各里指定地點發放。

大同里今年除了市公所的敬老金，里長王進福自己還自掏腰包加碼一千元，該里共有二百一十四名長輩各可領到七千元，堪稱是全市最幸福的里。王進福說，他已連續十五年自掏腰包加碼一千元禮金，都是在重陽節或農曆年前發放，至今共自掏腰包發放四百五十萬元，未來還將持續下去。

市長：敬老禮金應是全台最大筆

林世賢說，市公所的農曆年敬老禮金應是全台最大筆的禮金，今年人數增加逾千人，足證彰化市各項福利措施完善，長輩愈來愈長壽，發放春節敬老禮金，更是彰化市推展的社會福利項目之一。

彰化市公所昨天在各里辦公處或另指定地點，發放春節敬老禮金，凡年滿七十歲、在彰化市設籍六年以上的長者，且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老禮金六千元及長壽麵線一份。

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