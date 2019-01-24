〈中部〉環保邁大步 中油智慧綠能嘉義站啟動

2019-01-24

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕台灣中油公司響應綠能環保，建置全國首座「智慧綠能加油站︱嘉義示範站」，昨在嘉義市信義路站（博愛路二段）啟動；中油董事長戴謙說，「中油公司現在不只賣油，也要開始賣電了」，該站每日可自產「綠電」約四百卅六度，做為電動機車充換電平台，三年內將在國內設立一千個充換電站。

這場啟動儀式由戴謙、嘉義市長黃敏惠、三陽工業董事長吳清源等人騎電動機車入場，與會貴賓手持象徵儲電系統的電池，插入除能系統，啟動「綠能、智能、共生」的全新時代，現場並展示配載中油二代電池的快速充電電動機車、中油研發的快充電池等智慧綠能成果。

戴謙表示，中央規劃政策二○三五年新售機車全面電動化，二○四○年新售汽車全面電動化，隨著電動車輛增加，中油售油量會減少，配合國家綠能政策，研發儲能電池，運用在現有加油站上，未來中油會從賣油變成賣電池，提供全台自營及加盟加油站。

嘉義示範站有數座電動機車加電椿、電動機車換電池站及站頂有太陽能板等發電設施，每天可發「綠電」約四百卅六度，採用先進鋰離子電池儲能系統及智慧型能源管理系統進行電力調節，供給加油站及電動機車充換電所需，讓綠能使用更有效率。

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