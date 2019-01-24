〈中部〉遭停權半年 民進黨雲縣副議長提申覆

2019-01-24

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣副議長蘇俊豪是民進黨全國唯二副議長，因未依黨團先前決議把議長選票投給自己，遭停權半年處分，引發支持者強烈不滿，蘇俊豪已決定向中央黨部提出申覆，若未獲公平對待，考慮是否有進一步行動。

議長選舉未將票投給自己

這屆雲林縣議會四十三席議員民進黨只取得十二個席次，民進黨要取得過半席次還差十票，蘇俊豪靠著家族在雲林長期經營的政治人脈實力，以一張議長選票換來藍營十五張副議長選票，順利當選副議長，為民進黨贏來全國唯二的副議長席次，不料竟遭到中央停權半年處分，不僅支持者不滿，民進黨雲林縣黨部也覺得「很不公平」。

蘇俊豪表示，他在投票前已向黨團報告、取得諒解，也向當時擔任中評會主委蘇治芬等人報告，當下獲得的答覆是「很好！」但到了當晚卻回覆指出：「你會被黨紀處分。」

蘇俊豪說，廿年前林源泉同樣以向黨部報備的方式把自己的一票投給當年參選議長的張榮味，換來副議長席次；這次台南議長、副議長選舉嚴重違反黨紀；前麥寮鄉長許忠富甚至假裝前往登記卻未繳交保證金，造成同額競選，導致麥寮民怨沸騰。

蘇俊豪：僅自己被處分不公平

蘇俊豪指出，以上沒有任何人受到處分，唯獨他遭到停權半年處分，中央黨部的做法令人難以信服，地方對他受到懲處的原因更是議論紛紛。

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴表示，台南市議長選舉嚴重違規，目前都只以暫時擱置處理，蘇俊豪對民進黨有功，選後卻立即遭到處分，確實不公平，將代為向中央黨部提申覆。

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