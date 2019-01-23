〈南部〉遭爆上班喝酒 東山區清潔隊長否認

2019-01-23

〔記者王涵平／東山報導〕東山區清潔隊隊長湯博源遭爆上班時間喝酒，南市環保局昨日表示，已交政風調查，目前先朝調離主管職務方向處理。

民眾在臉書「爆料公社」貼文指稱，湯博源任職清潔隊長，常於上班時間飲酒，冰箱常冰啤酒，有時放假出海釣魚，隔日命令隊員殺魚整理，有時夜間加班時找外界人士於辦公室飲酒作樂，隔日桌面酒瓶菸蒂未整理，平時囂張跋扈，常說喝酒是局長允許隊長喝的，偏袒國王人馬，未曾代班的人竟然考績甲等，其他同仁感到非常不公平。

指照片中無他飲酒畫面

湯博源表示，爆料照片並無他飲酒畫面，且上班時間這麼多同事在，如何能喝酒，而魚確實是自己釣的，但利用非上班時間同事幫忙處理，再由大家分吃，另考績部分依規定考評，五人乙等是事病假超過相關規定，並無偏袒特定人。

市府將召開人評會討論

環保局長林淵淙表示，經查該案發生在去年十月左右，當時未即時妥適處理。年初得知後，立即請政風室詳查，並將於近日召開人評會討論懲處方式，目前先朝調離主管職務方向處理，待人評會討論決議後再正式處理。

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