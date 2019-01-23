〈南部〉台北外商藥廠 到台南辦尾牙

2019-01-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北一家全球知名英商藥廠舉辦年終尾牙，專程到台南「辦桌」，四百多位主管、員工廿一日晚先搭高鐵南下，再分乘十幾輛大巴士到台南土城正統鹿耳門聖母廟戶外廣場用餐。

尾牙宴菜色，五福臨門彩風拼盤（烏魚子串、嫩筍扣肉、五味九孔、和風中卷、招牌蝦捲）、鳳眼鮑魚燴魚膠、蔥油香溜石斑魚、龍蝦三明治、碧綠鳳梨栗子扣全雞、魷魚螺肉蒜、咖哩海鹽焗大蝦、寶島鮮果盤、紅蟳八寶米糕、賜喜干貝蹄筋肚、鮮粹集手作鮮奶酪，而且使用產銷履歷食材。

這份菜單在台北飯店最少二萬元起跳，承辦的東香台菜海味餐廳主廚蔡瑞成說，為了宣傳台南觀光與特色文化，每桌八千元，用一半不到的價格，希望讓遠來的賓客對府城的辦桌美食印象深刻。

據了解，該家英國藥廠是透過旅行社安排行程，因為負責台灣業務的英國經理將調任回國，而他也很愛台南辦桌，因此台灣主管和旅行社代表籌劃這場尾牙及歡送會，廿一日晚他們住宿台南，昨日續到高雄辦活動。

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