〈南部〉台南年貨大街週六開賣 泰迪熊展新亮點

2019-01-23

〔記者吳俊鋒／新化報導〕由市政府經濟發展局主辦的台南年貨大街活動，本週六熱鬧開賣，各式應景攤商一百六十五家，歷屆之最。特別的是，高達九米的巨型泰迪熊等系列造型布偶，也首度駐場展示，以可愛、療癒的新亮點，為熱鬧氛圍增添童趣。 官辦的台南年貨大街，於縣市合併後開始舉行，今年邁入第八屆，營業額不斷成長，採公開募集優良業者的方式招商，並通過衛生局的稽查，嚴格把關，避免食安疑慮，讓民眾買得安心。

新化老街舉行 165攤商歷年之最

活動一樣在新化的中正路老街商圈舉行，區公所全力協助籌辦，包含美食、南北貨、特色攤車，還有應景的年節伴手禮…等，琳琅滿目，本週六開賣後，將持續至下個月二日，為期八天。

為期8天 每天中午12時起交管

新化區長吳金喜指出，年貨大街從中午十二時營業至晚上九點，活動期間的交通管制，有中正路與中山路口、中正路與光明路口、信義路與大同街口、信義路與護安街口，以及和平街卅一巷口等。

市長黃偉哲昨天熱鬧代言，他強調年貨大街的成功，已是台南農曆春節前的重要盛事，這次再結合泰迪熊，創造新亮點，希望能匯聚人潮、提振買氣。

大目降廣場 有巨型充氣泰迪熊

廿六日開賣時，老街區的大目降廣場草坪，會有巨型的充氣泰迪熊，而隔天的揭幕典禮，舞台上則有如一般人高的布偶泰迪熊，以各國服飾造型亮相，精彩可期。

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