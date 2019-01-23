〈南部〉勞工局突檢中油林園廠 開罰24萬

2019-01-23

〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕為避免事業單位因年節歲修或趕工，容易引發職災意外，高市勞工局昨午突擊台灣中油林園石化廠現場工安，查到施工架、防爆燈具及壓力錶不符規定等三項缺失，勞工局一口氣開出廿四萬元罰單，並對部分場區勒令停工。

三項工安缺失 部分場區勒令停工

高雄市府配合勞動部舉辦的全國春安聯合督導計畫，昨由市府秘書長楊明州、勞工局代理局長陳石圍協同勞動部次長劉士豪，一同前往日前才發生工安意外的中油林園廠。勞工局指出，石化業的生產製程安全，攸關市民及勞工生命、健康與財產安全，光是中油林園廠現場，就有多達一千二百四十四名勞工。

勞檢處共查獲三項缺失，一是裂解工場D1211冷凝罐A03柱旁，施工架出現高度差達一．五公尺，卻未設有安全上下的設備，該部分遭勞檢處勒令停工，並開罰六萬元；另一缺失是場區西北側一樓樓梯轉角防爆燈具失修還滲入雨水，此部分開罰六萬元；勞檢處還發現丙烯裂解工場裂解壓縮機二級出口冷卻器壓力錶失效，不能正常運件，開罰十二萬元。

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