〈南部〉旗鼓渡輪全票降10元 優惠3個月

2019-01-23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為配合旗津地區觀光發展，高雄市交通局昨宣布旗鼓渡輪從二月一日至四月卅日，現金全票及機車從四十元降為卅元；電子票證維持不變廿元、機車廿五元。

現金全票降為卅元 電子票證不變

市長韓國瑜日前指示，為了拚觀光，希望農曆春節前調降旗鼓渡輪票價，經市府秘書長楊明州邀集相關局處討論，考量即將來臨的農曆春節連假、二二八連假及清明連假，決定旗鼓渡輪先推出優惠三個月，以刺激旅遊成長。

2月1日至4月30日 拚旗津觀光

二月一日起，旗鼓渡輪現金投幣的全票及機車原價四十元，降價優惠為卅元，等於打七五折，但學生票維持原價廿五元、自行車也維持原價十元；電子票證方面，全部維持不變，全票打五折優惠價廿元、機車廿五元、學生票十五元、自行車十元。交通局說，旗鼓渡輪票價從二○一七年三月調整後，就只有調整現金票價，電子票證並未調整，都是以五折優惠，就是鼓勵民眾多使用電子票證，以節省搭船時間。輪船公司則表示，電子票證廿元的五折價，已低於營運成本，但船公司肩負旗津居民來往運輸責任，仍咬牙吸收。

交通局指出，因應農曆春節九天連假，輪船公司已做好輸運計畫，共九艘渡輪提供三條航線（旗鼓、前中、棧旗）服務，尖峰時刻旗鼓航線會有五艘渡輪服務，並實施人車分道，擴大停等區第二躉船區停靠小船、只載運行人等措施，以縮短旅客候船時間。

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