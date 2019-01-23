〈南部〉前台東議員洪宗楷 任東辦副執行長

2019-01-23

〔記者黃明堂／台東報導〕前台東縣議員洪宗楷代表民進黨競選台東市長失利，獲聘擔任行政院東部辦公室副執行長。昨天在個人臉書貼文感謝「給不才小弟一份工作」立刻受到大量留言及按讚。他說， 再來的任務就是努力爭取資源、協助各在地中央單位、加強政策說明及宣導，多做事多服務。

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