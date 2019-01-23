〈南部〉《台東》三仙台南側開發案 環團、居民都說不

2019-01-23

〔記者黃明堂／台東報導〕二○○九年通過環評的「寶盛水族生態遊樂區」，預計三月動工，先建三百坪主題館，逐步完成七公頃遊樂區；前天召開施工前地方說明會，環團與多位地方居民表達反對意見。

地球公民基金會指出，寶盛開發案位於三仙台南側的基翬海岸，在一九八四年「三仙台風景特定區」被劃為遊樂區，但這裡是東海岸第二大珊瑚礁區域，也劃入自然保護區，更是高難度衝浪點，也是阿美族三個部落的傳統領域；早在二○一一年開發商整地時，居民、衝浪玩家、環團即曾抗議，前天動工說明會，同樣帶著抗議的大字報到現場反對。

比西里岸部落青年Fusay Rekal表示，三仙台周遭除了寶盛，還有滿地富遊樂區、六福旅館區、最近還規劃露營區和婚紗公園，開發壓力對地方傷害太大。

成功鎮居民宋明燕則指出，成功鎮海洋夢想館已經虧損，寶盛海洋文化館恐也成蚊子館，無法給成功鎮民帶來工作機會。

三仙里里民黃苑蓉指寶盛的環評未作珊瑚礁調查，一旦施工對海洋及潮間帶影響難以估計。

開發商強調，遊樂區屬於低密度開發，不會產生重金屬或化學污染。最後居民要求簽署海下調查承諾，開發商拒絕做出回應，會議最終不歡而散。

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