〈南部〉《台東》鳳梨釋迦評鑑出爐 上屆亞軍謝謹鴻奪冠

2019-01-23

〔記者張存薇／台東報導〕台東區農業改良場舉辦鳳梨釋迦優質果園評鑑，昨天下午揭曉。台東地區農會農友謝謹鴻奪下冠軍，亞軍為台東地區農會莊政雄、太麻里地區農會李俊儀，而台東地區農會共有六位農友獲獎，是最大贏家。

台東地區農會 6名農友獲獎

台東農改場場長陳信言指出，鳳梨釋迦去年外銷量高達一萬一千八百噸，目前正是盛產期，希望透過評鑑提升果品品質，也促進國內消費市場，歡迎民眾選購年節禮品。

這次共有四十一位農友報名參加優質果園評鑑，專家學者組成的評鑑團於八、九、十日三天實地走訪各果園，選出廿位農友入圍，昨天進行果品評鑑，結果上屆亞軍謝謹鴻拿下冠軍，曾獲「神農獎」的莊政雄、百大青年農民的李俊儀獲亞軍。

季軍得主包括，銓益農產運銷合作社推薦的張水英、鹿野地區農會潘信福、台東地區農會易川旗。優勝為鹿野農友鍾昌隆、東區農李紹榮及施明月、莊博名，十位得獎農友中，台東地區農會一口氣有六位農友獲獎，是最大贏家。

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