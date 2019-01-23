〈南部〉勞檢17項缺失 台南一工地挨罰32萬停工

2019-01-23

〔記者王涵平／新營報導〕春節前夕，勞動部與南市勞工局昨聯合勞檢，南市勞檢中心宣布調升為二級機關，針對營造與製作業勞檢，皆發現缺失，其中泛亞工程一處營建工地十七項缺失，當場勒令停工並開罰卅二萬元。

副市長許育典、勞工局長王鑫基及勞動部次長林三貴率員進行歲末春安聯合檢查，選定職災發生率最高製造業與營造業，前往鹽水華新麗華公司、都會區外環道路第三期工程工地。

華新麗華鹽水廠 也有五項缺失

勞工局表示，新營華新麗華公司鹽水廠為一座電弧爐煉鋼廠，存在墜落、感電及中毒等危害，曾於二○一七年和二○一八年各發生一件承攬商勞工死亡的重大職業災害，三年內發生二件重大死亡職業災害，列為第三級危險廠場。聯合檢查針對高溫環境、酸洗製程、入槽維修及清洗等侷限空間作業，發現五項缺失並通知改善。

營造業選定都會區外環道路第三期工程工地勞檢，發現泛亞工程建設有限公司台南都會區外環道路第三期東段施工現場有十七項缺失，當場下令停工限期改善並開罰卅二萬元。在台南都會區外環道路第三期西段施工現場有四項缺失通知改善。

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