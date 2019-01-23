〈南部〉台南房屋稅今年不調降 明年朝輕稅努力

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議會昨日針對房屋稅議題排定市長專案報告。對於是否凍漲，市長黃偉哲以「往者已矣來者可追」比喻，指出今年五月將開徵的房屋稅難以凍漲，但不動產評價委員會未來將朝「輕稅」的方向努力。
市長：漲幅經審議通過 依法不能更動
台南市從二○一六年起調漲房屋稅，連續三年各調漲五十四％、六十五％及八十一％，且二○○一年七月後新建屋都適用新的計稅標準。這項漲幅讓市民抱怨連連，跨黨派議員也要求市府凍漲，甚至退還先前多收的稅金。對此，黃偉哲表示，房屋稅從一九八四年起都沒有調整，出現養房比養車還便宜的現象，相當不公平；面對外界凍漲聲浪，黃偉哲強調，漲幅是經由不動產評價委員會審議通過，依法不能再更動。
黃偉哲允明年堅守凍漲、輕稅立場
不過，黃偉哲也說，漲幅確實有些太兇、太猛，市府將在今年召開的不動產評價委員會中，針對明年的房屋稅，堅守凍漲、輕稅的立場，並指出「往者已矣來者可追」。
市議員不滿 將發動房衫軍包圍市府
針對黃偉哲的承諾，國民黨和無黨籍議員們並不滿意，直言黃偉哲選前喊凍漲房屋稅，現在卻辜負選民期待。國民黨團書記長蔡育輝更嗆，委員會的審議結果只是行政權的一部分，能否凍漲還是看市府的態度，如果堅持不凍漲、還稅於民，一定會再發動「房衫軍」包圍市府與市長室。
最後，議長郭信良也做出決議，要求凍漲今年五月即將開徵的房屋稅，前三年調漲和回溯至二○○一年的規定都該重行評定，如有必要則修正先前的公告，還稅於民，針對二○二○年後連續三年的房屋稅，應重新檢討核算基準，除了讓二○一六年七月前領得使用執照的房屋取消回溯且降為○％之外，之後的房屋也該訂出合理減稅方案，例如比照台北市調降「單一且自住」自用住宅免稅額稅率。
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