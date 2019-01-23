〈南部〉《台東》早療團體爭「科技突圍」 盼民眾「附議」支持

2019-01-23

〔記者王秀亭／台東報導〕台灣公益社會實踐協會投入東海岸偏鄉慢飛天使早期療育多年，向科技部提出「科技突圍實驗專案」，因科技部要從二十案中選出兩案，近日發出緊急「附議」訊息，盼民眾協助分享並按下附議鍵，有助解決東海岸早療問題。

「慢飛天使早期療育有黃金期，不能錯過。」台灣公益社會實踐協會執行長蔡美燕表示，台東醫療復健、托育資源集中在台東市區，東海岸沒有火車經過，早療家庭交通往返台東市區做療育，成為一大負擔，遂在成功鎮、長濱鄉設療育據點。

蔡美燕指出，若能成為科技部「科技突圍（Breakout）實驗專案─伴隨計畫」，可透過研究執行團隊找出創新整合的新解方，目前全台有二十案提出需求，民眾附議是獲選的重要關鍵，因協會提案時間較晚，附議截止日期只到二十七日，每人每天都可上網幫忙附議，讓偏鄉早療有機會透過科技補足發展的障礙與距離的遙遠，附議網址：http://www.breakoutmost.tw/demand_page01.html?id=20190121003。

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