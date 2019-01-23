〈南部〉《台東》飯店業攜手弱團 百盒手作餅乾義賣

2019-01-23

〔記者王秀亭／台東報導〕伊甸基金會台東庇護工場首度與台東桂田喜來登酒店跨業合作，飯店主廚將木鱉果、紅藜、洛神等在地食材融入手作餅乾，輔導庇護工場身障學員製作，首度推出一百盒聯名限量款「春節手作餅乾禮盒」義賣，昨天在庇護工場「嗎哪食堂」開賣，試探春節禮盒市場。

主廚指導身心障學員製餅

伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，嗎哪食堂提供縣內身心障礙者職業訓練，去年桂田喜來登酒店主動提出合作想法，更由桂田酒店點心房主廚林建志，以在地食材研發獨家的手作餅乾配方，特地到台東指導身障學員製作，隨著農曆春節將至，順勢推出包含巧克力紅藜餅乾、洛神花餅乾、木鱉果鑽石餅乾、經典咖啡餅及肉紙的限量款禮盒。

學員完成手作餅很有成就感

昨天上午開賣會上，主廚林建志再度示範木鱉果鑽石餅乾做法，在庇護工場三年的輕度智能障礙學員「小勝」從旁輔助。小勝說，很喜歡烘焙，也取得丙級證照，在庇護工場更以進入麵包店為努力目標，這次有機會挑戰主廚的獨家配方很開心，經過嘗試、調整後，做出酥脆香甜的手作餅乾，很有成就感。

台東桂田喜來登總經理林育葳說，嗎哪食堂與台東桂田是鄰居，為讓庇護工場製作的餅乾品質與其他店面相當，甚至比咖啡店更好，請點心房主廚研發，未來桂田也會回購餅乾，讓每位住房旅客都能吃到身障學員手做的餅乾。

伊甸基金會與台東桂田喜來登酒店聯名款春節禮盒即日起開放訂購，限量一百盒賣完為止，民眾可電洽伊甸台東庇護工場─嗎哪食堂089-346610，或直接至桂田喜來登酒店一樓麵包坊購買。

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