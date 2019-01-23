〈台北都會〉台北燈節主燈「百變豬寶」 聲光秀半小時一次

2019-01-23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕將於二月十六日登場的台北燈節主燈昨亮相，高三層樓、以五五○萬畫素LED螢幕組合而成的「百變豬寶亮晶晶」，還有量身打造的主題曲，十分具有現代科技感。而燈節重頭戲—踩街遊行嘉年華安排在閉幕當天、二月廿四日下午，東京迪士尼明星米奇、米妮等卡通人物將加入遊行隊伍，引發大小朋友的期待。

北市觀光傳播局昨召開主燈亮相記者會，首創使用數位影像技術的「豬寶」，一身喜氣洋洋的裝扮，隨著主題音樂節奏化身為機械獸，下一秒戴上舞獅面具，造型樣貌變化萬千。為期九天的燈節，「豬寶」聲光秀將於每晚七點起展演，每半小時一次、每次三分鐘。

今年燈區範圍沿著中華路一段、北門、忠孝西路，首度擴大到台北車站旁的行旅廣場。燈節劃分為四個主題燈區，包括百變豬寶亮晶晶、我愛創作亮晶晶、夢想生活亮晶晶、友好城市亮晶晶。最大亮點是高六公尺的米奇主題燈座，還有東京迪士尼燈區，北門則將上演光雕秀。

觀傳局副局長陳譽馨指出，東京迪士尼樂園也將參與二月廿四日下午三點舉行的踩街遊行嘉年華，屆時民眾可看到米奇等卡通人物搭乘特別的花車登場，詳細內容尚在規劃中。

此外，今年燈節結合Google助理，民眾對手機喊出「OK Google，我要跟台北燈節說話」，就可進入導覽模式，可詢問營運時間、地點、重要活動資訊。

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