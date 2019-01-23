〈台北都會〉柯文哲布局總統？ 北市四大公司傳年後換將

2019-01-23

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北農產運銷公司新任總經理及董事長，將於農曆年前後走馬上任。據了解，除北農外，北市預計年後針對畜產、漁產公司人事重新布局，由跟隨台北市長柯文哲多年的親信、北市顧問蔡壁如親自操刀，選派「自己人」為柯固樁，積極布局總統大選。

市府︰目前無人事異動消息

對此，台北市政府副發言人柯昱安表示，目前為止尚無相關人事異動消息，另過去相關人事安排皆透過遴選制度進行，以專業為重，絕無布局選舉之考量。至於蔡壁如，至截稿前未有回應。

傳蔡壁如親自操刀 蔡未回應

農產、漁產、畜產及花卉「四大公司」業務遍布全台，有豐厚的業務費與公關費，加上議會難以監督的特性，人選派任更是高度酬庸與政治性，一直以來都是歷任市長的重點固樁場域。

柯文哲走馬上任以來，對外表示要打倒藍綠高牆，事實上卻因缺乏「陸戰」組織，導致布局寸步難行。之後派前副市長陳景峻處理四大公司人事，要利用四大公司的業務向外延伸，打進農林漁牧界基層，建立自身組織與系統，現任漁產公司董事長黃俊誠、畜產公司董事長葉文忠、花卉執行副董呂瀅瀅，都有陳景峻處理的痕跡。而蔡壁如也經常定期邀約四大公司總經理「吃火鍋」、「聯絡感情」。如今陳景峻離開市府，蔡便接掌四大公司人事，親自為柯大選布局，連帶也要剷除陳景峻的「舊部」。

官員私下透露，現任畜產公司董事長葉文忠、總經理楊嘉仁人事，是在陳景峻主導下與士林農會合作產生，首當其衝被點名，預計年後就會換血；至於漁產公司總經理陳志芳也達屆退年齡，市長室已積極尋找接班人選，董事長黃俊誠爭議雖多、基層反彈聲浪大，但因與蔡關係友好，暫時不會調整。

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