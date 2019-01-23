〈台北都會〉北市影視音學校》校長、主任無影視背景 家長質疑專業度

2019-01-23

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北市影視音實驗教育機構（ＴＭＳ）創校校長，由時任北市文化基金會董事長小野（李遠）擔任。去年九合一大選，小野因擔任台北市長柯文哲競選總幹事，請辭董事長與校長職務，但小野昨親口證實回任文基會董事長，宣稱要找更年輕的人接任校長。ＴＭＳ辦學部主任陳怡光以家庭因素請辭，詭異的是，ＴＭＳ家長會昨傳出陳怡光將接任新校長一職，引來家長不滿此人事異動，更有家長批評，校長、主任都沒有影視背景，質疑專業度不足。

陳怡光傳請辭主任又將接校長

對此，陳怡光昨並未正面回應，表示小野做為創校校長，一路陪著學生家長，十分篳路藍縷，ＴＭＳ尊重小野的意願，目前文基會正在辦理公開遴選新主任，找到新主任後，文基會也會從遴選的校長名單推薦人選，交由文基會主管討論決定，新的校長人選不該由他來講。

北市議員王鴻薇前日在臉書踢爆，小野是陳其邁敗選的最大豬隊友，依民進黨輸愈大、官愈大的邏輯，小野回任文化基金會董事長也只是剛好而已，王狠酸︰「誰敢有意見？」

柯文哲昨於市政會議後受訪表示，當初小野是被逼下來的，擔任總幹事時，外界質疑小野為文基會董事長違反行政中立，才辭掉，選舉結束就一切回到原點。柯強調，小野是文化人，還是很適任，這沒什麼問題。

小野表示，選後柯找他聊了兩個多小時，希望達到文化在野的概念，將基金會往行政法人的方向推動，更與民間接軌，因此決定回任，任期至今年七月，完成階段性任務。面對批評，小野僅說，不想也沒有必要回應任何批評，選戰已經結束。

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