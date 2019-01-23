〈台北都會〉註冊率衰退2成 北市影視音學校現警訊

2019-01-23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲一手催生的台北市影視音實驗教育機構（ＴＭＳ），兩年多前創校轟動，三屆招生皆有八十或百人報名，今年註冊卻不增反減，學生僅剩卅三人，註冊率衰退近兩成；不僅如此，家長質疑課程規劃欠缺專業且不完整，升大學資訊不明，也對師資的教學做法有疑慮，顯示學校經營出現警訊。

文化局︰將增加轉學招生

對此，北市文化局表示，有許多人就讀後發現不適應或不適合而離開，因此招生做調整，今年還安排家長面談，招生作業較謹慎，人數確實比較少。由於未招滿，首度增加轉學招生，二、三月辦理，將儘量招滿學生。

市府砸兩千萬 培育影視音人才

ＴＭＳ於二○一六年九月在寶藏巖開辦，北市府迄今已投入兩千多萬元辦理，標榜培育高中階段的影視音幕後專業人才，學費每學期高達九萬八千元，首屆釋出四十一個名額，凡有國中畢業資格就能讀，吸引超過百人報名；但因家長抱怨軟硬體設備不足、行政效率差，有十三名學生出走。

ＴＭＳ第二屆招生時，調整課程與招生增添彈性，釋出四十一個名額，近百人報名錄取四十三人，仍有兩名學生離開。第三屆（一○七學年度）四十一個名額，卻只有卅三人註冊。

課程、師資到升學 家長疑慮多

家長也頗有意見，有人指出，校長、主任都沒有影視背景，學校的專業課程與課程設計存有疑慮，像是今年的影像上的課越來越少，擔心孩子不能接受完整的專業學習，還希望選擇以人品為重的老師。

家長認為，影視音產業面向相當廣泛，但學校一味給孩子自由，會浪費孩子學習時間；ＴＭＳ雖是自學的學校，但應有專業做法引導學生去自學，也應該在寒暑假安排實習，讓孩子更快融入產業。

還有家長不滿表示，目前看不出課程設計的主軸，沒有整體的學習計畫，更不清楚學校對銜接大學或進入職場的規劃，十分擔心孩子的升學，希望ＴＭＳ說服大學提供特色招生的名額。

ＴＭＳ︰課程專業 升學管道多

ＴＭＳ辦學部主任陳怡光表示，課程都相當專業多元，例如影音課安排平面攝影、實作拍攝、影像剪輯，甚至現場收音或混音等技術課，對於家長的反映會參考並做調整。

陳怡光也說，ＴＭＳ不教學科（如國英數），但學生升學是有許多管道的，例如大學特殊選才，透過在校實作的作品，像今年畢業生就有一位靠著作品錄取政大；也有不少學生選擇創業，都相當成功也有好成績。

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