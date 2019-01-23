〈台北都會〉僱無照師 新北幼兒園遭控不當管教

2019-01-23

〔記者翁聿煌、陳心瑜／新北報導〕新北市中和區私立實踐幼兒園被家長指控涉及不當管教，家長表示三歲的兒子滿臉紅腫瘀青，中國籍周姓女老師宣稱是打架、跌倒造成，她後來才坦承捏臉頰，並質疑市府教育局消極處理；市府教育局昨表示，十八日獲報後立即調查，周女隔天已離職，但園方知情不報、隱匿案情罰鍰十五萬元，進用未具教保人員資格，分別裁處陳姓負責人及周女各三萬元。

家長指控說，中國籍周姓女老師宣稱兒子拿課本打其他三位同學，因此被同學圍毆，當晚帶兒子驗傷，臉頰、頸部和四肢有多處瘀、挫傷，事後找園長反映，看了監視器畫面才發現教師卸責又說謊，周女在午休時拉著孩子撞門把、甩巴掌，打了超過三分鐘，孩子的瘀青超過三天都還沒消退，周女竟無教保人員資格，要控告到底。

幼兒園陳姓負責人否認對幼童不當管教，表示十六日中午時，男童吃完午飯後玩教室門的把手，自己不慎手滑跌倒，臉部擦撞門牆及地板才造成臉頰挫傷，周姓女助教未及時回報，僅為小朋友擦藥，小朋友是自行跌傷，已向家長說明、賠罪，周女也下跪道歉並已離職，但家長索賠四百萬元難以承擔。

教育局表示，園方及家長各說各話，比對家長提供的照片及園方說法，推測可能是學童在玩門把時，周女制止並捏了學童的臉頰導致瘀青，若調查屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法移請社會局裁處，最高可罰三十萬元，並通報到不適任教師系統。

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